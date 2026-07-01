Comet Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Comet Industries hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Comet Industries -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at