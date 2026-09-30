Comet Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Comet Industries stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at