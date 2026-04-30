Comet Lithium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Comet Lithium äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Comet Lithium ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at