Comfort Commotrade öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Comfort Commotrade hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 210,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -165,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 150,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,180 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 4,29 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Comfort Commotrade im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 133,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -117,68 Millionen INR. Im Vorjahr waren 354,34 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at