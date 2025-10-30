Comfort Commotrade: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Comfort Commotrade hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Comfort Commotrade im vergangenen Quartal 37,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comfort Commotrade 84,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at