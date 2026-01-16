|
Comfort Fincap: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Comfort Fincap ließ sich am 15.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Comfort Fincap die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,50 Prozent auf 44,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
