Comfort Fincap: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Comfort Fincap hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,7 Millionen INR – ein Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Comfort Fincap 31,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at