Comfort Fincap vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Comfort Fincap hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,22 INR. Im letzten Jahr hatte Comfort Fincap einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 43,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at