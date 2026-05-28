Comfort Gloves Bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Comfort Gloves Bhd Registered stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,38 Prozent auf 67,8 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at