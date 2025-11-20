Comfort Gloves Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Comfort Gloves Bhd Registered hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,04 MYR. Ein Jahr zuvor waren -4,540 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,5 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at