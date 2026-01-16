Comfort Intech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Comfort Intech hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Comfort Intech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 598,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 478,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at