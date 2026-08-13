Comfort Intech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Comfort Intech hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Comfort Intech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 217,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 333,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at