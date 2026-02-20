Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|
20.02.2026 02:24:18
Comfort Systems USA, Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Comfort Systems USA, Inc. (FIX) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $330.81 million, or $9.37 per share. This compares with $145.87 million, or $4.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 41.7% to $2.646 billion from $1.867 billion last year.
Comfort Systems USA, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $330.81 Mln. vs. $145.87 Mln. last year. -EPS: $9.37 vs. $4.09 last year. -Revenue: $2.646 Bln vs. $1.867 Bln last year.
