The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.10.2026 13:02:00
Comfort Systems USA Is a $1,600 Stock Almost Nobody Owns. Here's Why It Keeps Crushing the Market.
Mechanical and electrical services contractor Comfort Systems USA (NYSE: FIX) may not be the best-known stock on the market, but it is a key player in the artificial intelligence (AI) data center build-out.
The stock is up 77% this year and an incredible 871% over the last three years, largely due to its exposure to the AI data center build-out boom and the impact on the company's backlog.
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|Comfort Systems USA IncShs
|1 533,00
|2,34%
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