ComfortDelGro Corporation Aktie
WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027
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22.06.2026 08:00:00
ComfortDelGro begins free autonomous shuttle rides in Punggol
Autonomous vehicle rides are open to the public from Jun 22 and can be booked via the company’s Zig app or BookingSGWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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