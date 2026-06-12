ComfortDelGro Corporation Aktie
WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027
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12.06.2026 13:14:20
ComfortDelGro sees China and Singapore as key robotaxi markets
It aims to operate 3,000 autonomous vehicles, comprising 10% of its fleet, by 2030Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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