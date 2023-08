ComfortDelGro’s H1 net profit slips 31.9% to S$78.5 million; SBS posts 0.4% gain in H1 net profit

COMFORTDELGRO Corporation (CDG) on Monday (Aug 14) reported a 31.9 per cent fall year on year in net profit to S$78.5 million for the first half of the year to June 2023 from S$115.3 million, mainly due to higher operating costs and the absence of a one-off disposal gain. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel