BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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20.08.2026 09:27:18
ComfortDelGro’s Zig to buy S$10 million worth of BYD cars for private-hire fleet
The investment marks the platform’s broader shift towards a hybrid taxi and private-hire modelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
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