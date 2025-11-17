Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem Umsatz von 51,5 Millionen CAD, gegenüber 60,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at