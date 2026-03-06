Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units -0,340 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,5 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,2 Millionen CAD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 CAD. Im Vorjahr hatten -0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,65 Prozent auf 215,81 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 244,26 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

