Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units legte Quartalsergebnis vor

Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 46,6 Millionen CAD, gegenüber 51,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at