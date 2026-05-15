Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 51,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units 56,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at