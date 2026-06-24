Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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24.06.2026 11:07:00

Coming to America: SK Hynix plans depository receipt listing on the Nasdaq

SK Hynix, one of the three major memory-chip makers that has surged in value due to huge demand for artificial-intelligence applications, said on Wednesday it’s going to issue American depository receipts, giving American investors an easier way of investing in the company.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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