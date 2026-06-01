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01.06.2026 06:31:29
Comintelli Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Comintelli Registered hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Comintelli Registered ein EPS von -0,230 SEK in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,1 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
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