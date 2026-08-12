Command Center gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Command Center äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Command Center einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at