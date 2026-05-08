Commencement Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commencement Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Commencement Bancorp 9,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at