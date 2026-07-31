Commencement Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Commencement Bancorp hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Commencement Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 9,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at