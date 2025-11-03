Commencement Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Commencement Bancorp hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,76 Prozent auf 9,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at