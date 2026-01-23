Commerce Bancshares legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Commerce Bancshares präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Commerce Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 542,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,26 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,04 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,07 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at