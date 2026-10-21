Commerce Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commerce Bancshares hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent auf 592,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 535,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at