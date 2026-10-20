Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
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20.10.2026 12:22:12
Commerce Bancshares Q3 Profit, Net Interest Income Rise
(RTTNews) - Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) Tuesday reported higher third-quarter profit, primarily helped by growth in net interest income.
Net Profit increased to $154.99 million or $1.08 per share, from $141.52 million or $1.01 per share per share in the same quarter a year ago.
Net interest income rose to $308.98 million from $279.46 million last year.
Total revenue including net interest income and non-interest income was $494.34 million, up from $440.97 million in the previous year.
Provision for credit losses decreased to $10.03 million from $20.06 million.
On the Nasdaq, CBSH shares closed down 1.04% at $55.11 on Monday.
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