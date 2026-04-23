Commerce Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Commerce Bancshares stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerce Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 584,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 524,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at