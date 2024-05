Commerce One: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Commerce One lud am 15.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Commerce One 19,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Commerce One 928,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 859,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,53 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 58,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,56 Milliarden JPY – ein Plus von 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Commerce One 3,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 75,90 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,79 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at