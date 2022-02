Commerce One gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Commerce One äußerte sich am 15.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 739,0 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at