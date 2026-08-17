Commerce One stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commerce One präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,10 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 976,6 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at