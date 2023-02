Commerce One stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Commerce One hat am 15.02.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Commerce One 14,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 787,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 739,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at