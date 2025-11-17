|
Commerce One verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Commerce One stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Commerce One 5,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 999,9 Millionen JPY – ein Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerce One 917,6 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
