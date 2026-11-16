Commerce One veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Commerce One lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,90 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Commerce One hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 999,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at