CommerceWest Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CommerceWest Bank Registered hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CommerceWest Bank Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at