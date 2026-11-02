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02.11.2026 06:31:29
CommerceWest Bank Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CommerceWest Bank Registered stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat CommerceWest Bank Registered 14,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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