Commercial Bancgroup: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Commercial Bancgroup hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,8 Millionen USD – eine Minderung von 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at