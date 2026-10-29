Commercial Bancgroup: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Commercial Bancgroup lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at