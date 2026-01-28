Commercial Bancgroup: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Commercial Bancgroup hat am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,92 USD gegenüber 2,44 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Commercial Bancgroup im vergangenen Geschäftsjahr 131,50 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commercial Bancgroup 133,33 Millionen USD umsetzen können.

