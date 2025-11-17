Commercial Bank International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Commercial Bank International präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 AED. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Bank International 0,090 AED je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commercial Bank International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 280,2 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 483,4 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at