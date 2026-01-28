28.01.2026 06:31:29

Commercial Bank International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Commercial Bank International hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 AED erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Commercial Bank International im vergangenen Quartal 433,3 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commercial Bank International 361,4 Millionen AED umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 AED. Im Vorjahr waren 0,100 AED je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Commercial Bank International im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden AED im Vergleich zu 1,46 Milliarden AED im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,072 AED je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 711,00 Millionen AED gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen