Commercial Bank International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Commercial Bank International hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 AED erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Commercial Bank International im vergangenen Quartal 433,3 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commercial Bank International 361,4 Millionen AED umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 AED. Im Vorjahr waren 0,100 AED je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Commercial Bank International im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden AED im Vergleich zu 1,46 Milliarden AED im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,072 AED je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 711,00 Millionen AED gerechnet.

Redaktion finanzen.at