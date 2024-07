Commercial Bank of Dubai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Commercial Bank of Dubai stellte am 24.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 AED je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,34 Milliarden AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Bank of Dubai 1,97 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at