Commercial Bank of Dubai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Commercial Bank of Dubai hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,280 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,40 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at