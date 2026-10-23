Commercial Bank of Dubai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Commercial Bank of Dubai hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 AED je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 2,56 Milliarden AED, gegenüber 2,60 Milliarden AED im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at