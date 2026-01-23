Commercial Bank of Dubai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Commercial Bank of Dubai hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 AED, nach 0,240 AED im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,13 AED gegenüber 0,970 AED im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,94 Milliarden AED, während im Vorjahr 9,59 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

