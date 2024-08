Commercial Bank Of Kuwait gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Commercial Bank Of Kuwait lud am 28.07.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 77,0 Millionen KWD gegenüber 68,6 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at